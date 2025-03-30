الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أخبار لبنان
2025-03-30 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن يوم غدٍ الاثنين الموافق ( 31 / 3 / 2025م) هو أول أيام عيد الفطر المبارك، "أعاده الله على الجميع بالخير والرحمة والبركة ووحدة مصالح هذا البلد وتضامن أهله ووحدة قراره وتأكيد المصير الوطني الشامل لأبناء هذا البلد العزيز".

ويُلقي المفتي قبلان خطبـة عيد الفطر المبارك بعد تأدية الصـلاة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجـــنة في تمام الساعـة ٧:٣٠  من صباح يوم غد الاثنين الواقع فيه ٣١/٣/٢٠٢٥.

أخبار لبنان

قبلان:

الاثنين

الفطر

المبارك

LBCI التالي
لا نية لدى الحزب بالرد على الضربات الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
ضو لـ"الأنباء الكويتية": الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة كفيلة بتأجيل الإنتخابات البلدية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-02-28

دريان: يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
فنّ
10:00

زياد برجي يهنّئ جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك

LBCI
أخبار دولية
2025-03-29

السعودية وقطر والإمارات: الأحد أول أيام عيد الفطر

LBCI
خبر عاجل
2025-03-29

رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:43

الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي

LBCI
أمن وقضاء
14:36

المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
13:51

بري تابع المستجدات مع جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هكذا يعيّد اللبنانيون عيد الفطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-26

وزير العمل: تغطية الضمان ستعود بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-24

متحف اللوفر طلب مساعدة عاجلة من الحكومة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

بين واشنطن وباريس، لبنان في عين العاصفة الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
06:16

قائد قوات الدعم السريع السودانية: الحرب مع الجيش السوداني لم تنته بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

فلسطين تتقدم في الأمم المتحدة: بين شرعية الترشح ورفض واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:32

الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس

LBCI
أخبار دولية
13:30

حكومة سوريا الأولى بعد الأسد: ١٩ تكنوقراط و٩ في فلك هيئة تحرير الشام

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاحتفالات بعيد الفطر تعمّ دولا عربية عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هكذا يعيّد اللبنانيون عيد الفطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عائلاتٌ في الوزاني وكفرشوبا تمضي العيد بين ركام المنازل والمدارس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

في الليلة الأخيرة من "أكرم من مين"...أكثر من 500 هديّة وبيت وسيارتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

زيارة سلام الى مكّة غير عادية…لهذه الأسباب!

LBCI
أخبار دولية
13:00

"الحدود الشمالية" على طاولة بحث المجلس الوزاري الأمني في اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:36

المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

LBCI
حال الطقس
01:55

عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
09:42

أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه

LBCI
أمن وقضاء
01:12

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
02:54

رئيس الحكومة نواف سلام يؤدي صلاة عيد الفطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

LBCI
أخبار لبنان
12:52

المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
أخبار لبنان
06:31

قوى الأمن توقف أفراد شبكة خطف سوريين وتستعيد مبالغ مالية وأسلحة

LBCI
خبر عاجل
10:07

ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More