المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن يوم غدٍ الاثنين الموافق ( 31 / 3 / 2025م) هو أول أيام عيد الفطر المبارك، "أعاده الله على الجميع بالخير والرحمة والبركة ووحدة مصالح هذا البلد وتضامن أهله ووحدة قراره وتأكيد المصير الوطني الشامل لأبناء هذا البلد العزيز".



ويُلقي المفتي قبلان خطبـة عيد الفطر المبارك بعد تأدية الصـلاة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجـــنة في تمام الساعـة ٧:٣٠ من صباح يوم غد الاثنين الواقع فيه ٣١/٣/٢٠٢٥.