بري تابع المستجدات مع جنبلاط

تناول رئيس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع ئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.