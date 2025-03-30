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الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي

أخبار لبنان
2025-03-30 | 14:43
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الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي
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الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "بعد صدور بلاغ عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 17-03-2025، يتعلّق بفقدان الشابة اللبنانية ن. م. ط (مواليد 2004) من منزل جدتها في منطقة سن الفيل، توافرت لدى المديرية العامة للأمن العام معلومات اليوم تفيد بتواجد الفتاة المفقودة في مخيم البداوي، حيث أقدم شخص مجهول على استدراجها إلى داخل المخيم.

بناءً على هذه المعلومات، تم التواصل مع القضاء المختص، وتوجيه دورية أمنية إلى المخيم، حيث تمكنت من العثور على الفتاة المفقودة والتحقق من هويتها. وبعد ذلك، تم اصطحابها إلى سرايا طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأخيراً، تم تسليم الفتاة إلى فصيلة درك البداوي".

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