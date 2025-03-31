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الشيخ سامي أبي المنى: الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة لأبناء البلدة للتفاهم

أخبار لبنان
2025-03-31 | 05:58
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الشيخ سامي أبي المنى: الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة لأبناء البلدة للتفاهم
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الشيخ سامي أبي المنى: الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة لأبناء البلدة للتفاهم

أكّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أنّ الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة لأبناء البلدة للتفاهم والتعاون وعدم التنازُعِ، "طالما أن الغاية هي إنتاجُ مجلسٍ بلديٍّ متضامنٍ وقادرٍ على تحمُّل المسؤولية والعمل الجادّ للخدمة العامة وتطوير البلدة".

ولفت إلى أنّ أفضل ما يجب القيام به لتحقيق هذه الغاية هو إفساحُ المجال أمام المقتدرين على إدارة الأمور بشفافية وخبرة وانفتاحٍ وتعاضدٍ، بعيدًا من التفرُّد والمحاصصات الضيِّقة والمصالح الشخصية.

وقال: "إذا كان التنافسُ الانتخابيّ مشروعًا، فإنَّ التوافقَ الممكنَ أرقى وأسلم، فلماذا لا نسعى إليه أوَّلًا، علَّنا نُخفِّف من حدّة المواجهة والتحدّي؟"

وأضاف: "لماذا لا يلتقي المرشَّحون والنخَب المخلصة من جميع عائلات البلدة وفاعلياتها للتشاور والتفاهم بكلِّ محبةٍ وترفُّعٍ واحترام؟"

ودعا إلى اختيار الأكفأ، وإلى تجاوز التجاذبات المذهبية والعائلية والجبابية والحزبية، "لإنتاج فريقٍ متجانسٍ متكافئٍ مستعدٍّ للتضحية وخدمة البلدة، بحريّةٍ ووعيٍ واحترام لمكوِّنات البلدة وتعاملٍ مع الواقع بدقَّةٍ وإيجابية، بعيداً عن الإساءات والأنانيات والتنافس السلبي، وعلى الأخصّ في البلدات التي تحتوي على تنوّعٍ عائلي أو تلك التي تمتاز بالعيش الدرزيّ المسيحيّ المشترك".

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