الشيخ علي الخطيب: لنا الثقة بالعهد نقف الى جانبه وأمامه وخلفه

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة العيد, التمسك بإقامة الدولة العادلة والقادرة التي تحمي السيادة وتدافع عن الارض.



وقال: "لنا الثقة بالعهد، نقف الى جانبه وأمامه وخلفه لتحقيق هذه الغاية، تحريرًا للارض واعادةً للإعمار".