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باسيل: نؤكد تمسكنا بلبنان القوي بمؤسساته وجيشه ونظامه واقتصاده

أخبار لبنان
2025-03-31 | 12:03
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باسيل: نؤكد تمسكنا بلبنان القوي بمؤسساته وجيشه ونظامه واقتصاده
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باسيل: نؤكد تمسكنا بلبنان القوي بمؤسساته وجيشه ونظامه واقتصاده

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التمسك بلبنان الواحد الموحد، الحرّ السيّد المستقلّ، والمتحرّر من أي احتلال إسرائيلي أو اعتداء تكفيري او وصاية خارجية.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي في بودابست مع وزير خارجية المجر بيتر سيارتو: "نؤكد تمسكنا بلبنان المحيّد عن صراعات ومحاور المنطقة والعالم التي تمزّقه، حيث يمكنه بعدم انتمائه الى أي منها من لعب دور الوسيط والجامع عوض أن يكون ضحية التقسيم والشرذمة". 

كما أكد "التمسك بلبنان القوي بمؤسساته وجيشه ونظامه واقتصاده؛ لبنان الساعي الى العيش باستقرار في داخله وبسلام في محيطه على أساس استعادة حقوقه في ارضه وسمائه وبحره وموارده".

وقال باسيل: "نحن في التيار الوطني الحر سنواصل العمل على تعزيز العلاقات مع هنغاريا وغيرها من الدول الصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة لنكون لهم أصدقاء وليس عملاء، ولنستفيد من مواقفهم في دعم بقاء لبنان".

وعبّر باسيل عن امتنانه "للمشاريع التي أُنجزت في لبنان بتمويل مباشر من الدولة الهنغارية، والتي انعكست مفاعيلها بتعزيز صمود اللبنانيين والمسيحيين بأرضهم"، مشيرا الى أن هنغاريا أثبتت أنها شريك استراتيجي لفكرة لبنان الرسالة والكيان، وداعمة حقيقية في وقت الأزمات.

وقال: "نثمّن مساعدة الدولة الهنغارية في الحفاظ على هوية لبنان من خلال دعم مطالبتنا بعودة النازحين السوريين الى ديارهم، اكان في المجتمع الدولي أو في الاتحاد الأوروبي".

وثمن باسيل "إدراك هنغاريا للضغط الكبير الذي يشكّله النازحون، واستشعارها للخطر المحدق بلبنان نتيجة وجود أكثر من مليونين ونصف نازح ولاجىء، ما يهدد الواقع الديمغرافي اللبناني ويتخطّاه ليشكل خطراً على بقاء لبنان ككيان وهوية ورسالة".

من جهة أخرى، أكد رئيس التيار الوطني الحر باسيل أهمية الدور الذي تلعبه الدولة المجرية على صعيد دعم المجتمع المسيحي في لبنان.

وأشار الى أن "قضية الدفاع عن مسيحيّي الشرق ليست شعاراً فضفاضاً يُرفع لاستجداء صوت من هنا أو هبة من هناك، أو هو قضية موسمية كلما اقتضت المصلحة برفعه، إنّما هو نهج عمل والتزام".
 

أخبار لبنان

باسيل

لبنان

هنغاريا

النازحين السوريين

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