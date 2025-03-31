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الزين تبحث ووفد كبير من دير الأحمر في الحلول للتحديات البيئية

أخبار لبنان
2025-03-31 | 12:18
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الزين تبحث ووفد كبير من دير الأحمر في الحلول للتحديات البيئية
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الزين تبحث ووفد كبير من دير الأحمر في الحلول للتحديات البيئية

زار وفد كبير من منطقة دير الأحمر اليوم وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في دارتها في بلدة إيعات لتقديم التهنئة بعيد الفطر ولعرض التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وسبل معالجتها ولاسيما أن الوزيرة الزين على معرفة بهذه التحديات وتعمل بكل جهد لمعالجتها.

وقد ترأس الوفد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة وضم نائب الأبرشية المونسنيور بول كيروز والآباء مارك رحمة، ايلي الجميل، مارون النداف، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلدية برقا غسان جعجع، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة، رئيس بلدية الزرازير طعان حبشي، وحضر اللقاء رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض مجموعة من المشاكل البيئية التي تعاني منها البلدات التابعة لاتحاد بلديات دير الأحمر ومن بينها محطة تكرير إيعات التي تتسبب نظرًا لوضعها الحالي بكارثة بيئية في إيعات ودير الأحمر وقرى الجوار، كما كان عرض من الوفد لواقع معمل فرز النفايات في دير الأحمر ومشكلة قطع أشجار اللزاب. 

وقد إستمعت وزيرة البيئة باهتمام لهذه التحديات، وأكدت أنها "على دراية تامة بهذه المشاكل وتعمل منذ اليوم الأول لتسلمها مسؤولياتها الوزارية على البحث مع الجهات المانحة عن تمويل لمعالجة هذه التحديات، ضمن رؤية تنموية وليس فقط ضمن حلول موضعية"، واعدةً "بالمتابعة على أكثر من صعيد حتى وضع الحلول على السكة الصحيحة التي تضمن استمرارية العمل حتى بعد توقف التمويل الخارجي". 

أخبار لبنان

الأحمر

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البيئية

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