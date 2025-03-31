الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء شقير يزور مدينته ميس الجبل متفقداً آثار العدوان

أخبار لبنان
2025-03-31 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء شقير يزور مدينته ميس الجبل متفقداً آثار العدوان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اللواء شقير يزور مدينته ميس الجبل متفقداً آثار العدوان

زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مدينته ميس الجبل، وكان في استقباله رئيس البلدية عبدالمنعم شقير وعدد من الفاعليات.

وشملت الزيارة جولة داخل أحياء المدينة، حيث تفقد اللواء شقير مبنى البلدية واطلع من رئيسها على الأضرار التي لحقت بها، ثم توجه الى جبانة الحي الغربي لزيارة الأضرحة وقراءة الفاتحة.

وجال بعدها مع الوفد المرافق في مجمع الإمام الرضا ومسجد وحسينية الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري، متفقداً آثار الدمار والتخريب الذي خلفه العدوان الأخير.

وفي ختام زيارته للمنطقة الحدودية، تفقد اللواء شقير مستشفى ميس الجبل الحكومي، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور حسين ياسين وعدد من الأطباء والموظفين. وقدم ياسين لشقير شرحاً عن واقع المستشفى وحاجاتها والتحديات التي تواجهها بعد العدوان الأخير.

بدوره، تمنى رئيس البلدية على اللواء شقير العمل على دعم المستشفى للنهوض من جديد.

وتحدث اللواء شقير أمام فاعليات المدينة، مؤكداً ان "هوية هذا العدو الإجرامية لا تستثني حجراً ولا بشراً ولا شجراً، فهو حاول عبر افعاله العدوانية تدمير كل ما يتعلق بالانسان والطبيعة"، قائلا: "نحن اعتدنا على ثقافته القائمة على القتل والتخريب والتدمير والثأر، وقد حاول من خلال هذه الحرب قتل الحياة في هذه المنطقة".

وشدد على انه سيكون "داعماً ومسانداً لابناء هذه المنطقة عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لاعادة الحياة الى القرى الحدودية الجنوبية واعادة اعمار ما دمّره العدو، وان الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة في الخليج، ومع جمهورية العراق الشقيق وغيرها من الدول الصديقة لحشد الدعم للبنان في هذا الشأن، فهذه المنطقة قدّمت التضحيات عن كل لبنان واعمارها وتنميتها واجب وطني".

أخبار لبنان

حسن شقير

ميس الجبل

العدوان

LBCI التالي
الشيخ سامي أبي المنى: الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة لأبناء البلدة للتفاهم
توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-16

مشاهد من أحد المنازل الذي فخخه العدو الاسرائيلي داخل بلدة ميس الجبل ولم يُفجّره (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

العدو الاسرائيلي يختطف 6 سوريين في ميس الجبل ويطلق 3 منهم لاحقا

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-16

الوكالة الوطنية للإعلام: القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف طريق السلوقي المؤدية إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي بين بلدتي ميس الجبل وحولا

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-16

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد بغارة على على سيارة في بلدة ميس الجبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:46

توقيف 13 شخصاً مشتبهاً بهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بينهم 8 لبنانيين و4 فلسطينيين وسوري (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
00:18

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..

LBCI
أمن وقضاء
23:30

أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:07

التحكم المروري: ٧ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
00:38

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-24

طبيبة تحذّر: الشعور بالتعب المستمر قد يدّل على الإصابة بمرض خطير!

LBCI
صحة وتغذية
05:55

لتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومكافحة الشيخوخة... تناولوا هذه الفاكهة يومياً!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إقالة موظفي USAID وإلغاء الوكالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة إعمار لبنان: الإصلاح أولًا ثم التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

موقوفون في قضية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
00:18

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..

LBCI
أمن وقضاء
23:30

أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين

LBCI
حال الطقس
03:41

طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:22

جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
خبر عاجل
13:14

المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More