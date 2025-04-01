وزير الزراعة يزور الأسواق الاستهلاكية في المرافىء للمرة الأولى ويلتقي الصيادين

زار وزير الزراعة نزار هاني الأسواق الاستهلاكية في المرافئ، حيث التقى عدداً من الصيادين وبحث معهم في أوضاع قطاع الصيد البحري واحتياجاتهم.



ورافق الوزير في جولته سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، فيرونيكا كواترولا، وكان في استقبالهم مدير ورئيس مجلس إدارة الأسواق الاستهلاكية زياد شيا، إلى جانب فريق عمل من وزارة الزراعة وممثلين عن الفاو.



بدأت الجولة في سوق السمك، حيث استمع الوزير هاني إلى مشاكل الصيادين والتحديات التي تواجههم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما تم بحث سبل تطوير البنية التحتية للأسواق وتحديث آليات البيع لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.



وانتقل الوفد لاحقًا إلى الأقسام الأخرى من الأسواق، التي تمتلك إمكانيات واسعة لتكون مراكز دائمة أو موسمية لعرض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، بما في ذلك أسواق مخصصة للخضار، اللحوم، والمحاصيل الزراعية المختلفة. وتمت الإشارة إلى وجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها لتحويلها إلى معارض دائمة تعزز التسويق المباشر بين المزارعين والمستهلكين.



وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحقيق استدامة القطاعات الزراعية والغذائية،