مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير

كشف مصدر مقرب من حزب الله فن الغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت "معاون مسؤول الملف الفلسطيني" في الحزب المدعوم من إيران.



وأفاد المصدر لوكالة فرانس برس بأن الغارة "استهدفت حسن بدير وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب" مشيرا إلى أن الغارة وقعت "أثناء وجوده مع عائلته في منزله".

