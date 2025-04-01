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"رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأميركية: ندعم رد إسرائيل على القصف الصاروخي من لبنان
أخبار لبنان
2025-04-01 | 04:07
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"رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأميركية: ندعم رد إسرائيل على القصف الصاروخي من لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية التي أطلقت من لبنان، وأن واشنطن تُحمّل "الإرهابيين" مسؤولية استئناف الأعمال العدائية.
وقال متحدث باسم الوزارة عبر البريد الإلكتروني: "استؤنفت الأعمال العدائية لأن "إرهابيين" أطلقوا صواريخ على إسرائيل من لبنان"، مضيفًا أن واشنطن تدعم رد إسرائيل.
أخبار لبنان
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