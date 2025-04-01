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عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"

أخبار لبنان
2025-04-01 | 04:20
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عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و&quot;للصبر حدود&quot;
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عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"

رأى النائب علي عمار أنه "من خلال الإعتداءات، يعتدي العدو الإسرائيلي على سمعة ما يسمى بمؤسسات المجتمع الدولي،" متسائلًا عن "موقف الأخيرة حيال ضرب إسرائيل الإتفاقيات بعرض الحائط."

وقال عمار: "نحن مستعدون وحزب الله استعاد كامل قوته وعافيته على المستوى السياسي والمادي والأمني والميداني، و"للصبر حدود" والأمر متروك للمقاومة والمقاومين لاختيار الوقت المناسب."

وأكد أن "حزب الله لا يريد حربًا، ولكن إذا ما فرضت عليه، فهو على أهبة الإستعداد لردع أي عدوان."

وأشار إلى "ضغط أميركي كبير على لبنان والمنطقة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي،" معتبرًا أن "أي تطبيع مع العدو يشكل خيانة للمقاومة والأمة والشهداء."

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