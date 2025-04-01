أدرعي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرئيلي افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" :" لقد هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الاسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليل منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، ما أدى إلى (مقتل) حسن علي محمود بدير، وهو عنصر في الوحدة 3900 التابعة لمنظمة حزب الله وفيلق القدس."



وقال "عمل حسن بدير مؤخرًا بالتعاون مع منظمة حماس حيث قام بتوجيه مقاتلي حماس ومساعدتهم في وضع خطة لشن هجوم خطير ضد المستوطنين الإسرائيليين في المستقبل القريب. وكان الهجوم الذي تم التخطيط له على المدى القريب يهدف إلى إيذاء المستوطنين الإسرائيليين، ولذلك تم مهاجمة حسن بدير على الفور لإزالة التهديد."



واضاف "تشكل هذه الأنشطة التي تقوم بها منظمة حزب الله انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدا لإسرائيل ومستوطنيها."