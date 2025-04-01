الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الأشغال: عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت تخضع لرقابة صارمة

أخبار لبنان
2025-04-01 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الأشغال: عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت تخضع لرقابة صارمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزير الأشغال: عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت تخضع لرقابة صارمة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدم من الحماية"، لافتًا إلى أن "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تنفذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".

وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، وردًا على تساؤلات حول ما إذا كان المطار بمنأى عن محاولات التهريب، أكد رسامني أن "الجهاز الأمني المسؤول عن المطار يعمل بـيد من حديد"، مشيرًا إلى "إحباط أكثر من محاولة تهريب قد تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام"، مؤكدًا أن "المطار تحت سلطة الدولة اللبنانية فقط، ولا جهة أخرى تتحكم به أو بإدارته، لا من قريب ولا من بعيد".

وفي سياق الحديث عن أبرز الإصلاحات الجارية في مطار بيروت، أوضح رسامني أن "الوزارة عملت على تعزيز الهيكل الإداري، إذ بات هناك مديران منفصلان للطيران المدني والمطار بعد أن كان المنصبان موكلين لشخص واحد، إضافةً إلى تدعيم الإجراءات الأمنية." وكشف عن :خطة مستقبلية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة لدعم جهاز أمن المطار بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري".

وفي ما يتعلق بملف الطيران الإيراني، أوضح أن "القرار بعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في لبنان لا يزال ساريًا، ولا مستجدات في هذا الصدد"، وقال: "لم نطلب شيئًا من الجانب الإيراني، ولا يوجد تفاوض قائم حول هذا الموضوع".

وجدد التأكيد على "خضوع عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت لرقابة صارمة"، لافتًا إلى أن "لا وجود لعمليات تهريب لأننا نراقب كل شيء بدقة فائقة".

وفي ما يخص مشروع إعادة تشغيل مطار رينيه معوض - القليعات في الشمال، أشار وزير الأشغال إلى أن "الوزارة كلفت شركة "دار الهندسة" بإعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد الكلفة وآلية الاستخدام". وقال: "ننتظر نتائج الدراسة خلال الأشهر القادمة، ومن الممكن ألا يتم تشغيل المطار من قبل الدولة بل عبر شراكة مع القطاع الخاص".

ونفى "وجود أي عراقيل أو جهات معترضة على إعادة تشغيل المطار"، مشددًا على أن "القرار قد اتخذ والمسار يسير دون تعقيدات"، مشيرًا إلى أن "مطار القليعات سيكون مطارًا ثانويًا إلى جانب مطار بيروت، فبلد مثل لبنان لا يجوز أن يكتفي بمطار واحد فقط".

وتطرق الى مرفأ بيروت فقال إن "جزءًا من عملياته التشغيلية تدار من قبل شركة CMA-CGM الخاصة"، موضحًا أن "الوزارة بصدد إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين عبر مجلس النواب"، لافتًا الى "وجود لجنة مؤقتة تتولى حاليًا إدارة المرفأ، بينما تعمل الوزارة على بلورة تصور لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل، وذلك لتحديد الإطار القانوني والإداري للمرفأ وتحويله إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص".

وفي موضوع المعابر، أكد رسامني أن "المعابر الشرعية كافة تخضع لسلطة الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الأولوية اليوم هي تعزيز الإمكانات الأمنية في هذه المعابر"، وقال: "نركز أولًا على الجانب الأمني ثم الاقتصادي، ولدينا خطة لنشر أجهزة "سكانر" جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس خلال الأشهر المقبلة لدعم الجمارك في مكافحة التهريب".

وعن التحضيرات لموسم الشتاء المقبل، خصوصًا في ظل تكرار مشاهد سيول وازدحام، قال رسامني: "البنى التحتية في لبنان منهكة جدًا، لأنه لم يتم تخصيص استثمارات جدية لها، و لن تكون هناك حلول حقيقية بغياب هذه الخطوة"، مؤكدًا أن "الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية لوضع خطة عمل شاملة قبل بداية الشتاء المقبل لضمان التخفيف من آثار الأزمات المتوقعة".

أخبار لبنان

الأشغال:

عمليات

الدخول

والخروج

بيروت

لرقابة

صارمة

LBCI التالي
المديرية العامة للشؤون العقارية: أمانات السجل العقاريّ ستسلم أوامر القبض الجاهزة في هذه الأيام
باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:53

وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": مطار بيروت محمي وآمن تماما وملتزمون بالدبلوماسية لتحييد مطار بيروت عن أي أزمات

LBCI
آخر الأخبار
14:55

وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": جهاز أمن مطار بيروت يراقب الأموال المنقولة ولا يسمح بالتهريب ومطار بيروت تحت سلطة الدولة لا غير

LBCI
آخر الأخبار
14:56

وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": عززنا الأمن بمطار بيروت وأجرينا بعض التغييرات الوظيفية والمراقبة الآن "شديدة جدا" في مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
15:03

وزير الأشغال والنقل لـ"الحدث": لم نحدد موعدا لتشغيل مطار القليعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:55

عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية

LBCI
أمن وقضاء
10:32

الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون

LBCI
أخبار لبنان
09:45

المديرية العامة للشؤون العقارية: أمانات السجل العقاريّ ستسلم أوامر القبض الجاهزة في هذه الأيام

LBCI
أخبار لبنان
08:19

باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:30

صور جديدة... صخرة غريبة على المريخ تذهل العلماء

LBCI
آخر الأخبار
10:31

الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف 6 كيانات وفردين في إيران والإمارات والصين

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-02

جثة في عجلتون

LBCI
حال الطقس
2025-03-30

عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب

LBCI
أخبار دولية
07:02

مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة

LBCI
أمن وقضاء
02:39

من دون انذار مسبق..اسرائيل تستهدف مبنى في الضاحية فجرًا

LBCI
أخبار دولية
00:13

الصين تحذّر من أنّ استقلال تايوان "يعني الحرب"

LBCI
أخبار دولية
23:38

إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:18

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..

LBCI
أخبار لبنان
02:45

مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير

LBCI
أخبار لبنان
04:20

عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"

LBCI
أمن وقضاء
23:30

أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
05:20

أدرعي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس

LBCI
خبر عاجل
02:29

مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب

LBCI
أمن وقضاء
06:04

تعليقًا على الغارة الاسرائيلية..الرئيس بري: محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف الآلية التنفيذية له

LBCI
آخر الأخبار
05:04

معلومات للـLBCI: الغارة الإسرائيلية على الضاحية أسفرت عن إستشهاد علي بدير وحسن بدير وهيام محمد محمود وأحمد محمد محمود بالإضافة إلى 6 جرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More