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باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
2025-04-01 | 08:19
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باسيل: المسيحيون في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه في المرحلة الراهنة، يقع على عاتق المجتمع المسيحي اللبناني مسؤولية الانخراط في مسار إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وبناء نظام قوي وخاضع للمساءلة.
كلام باسيل جاء خلال إلقائه محاضرة من تنظيم الأكاديمية الدبلوماسية المجرية تحت عنوان "مفترق الطرق: أي دور للمسيحيين في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط؟"، وذلك خلال زيارته لهنغاريا.
وقال باسيل: "يجد لبنان، ومجتمعه المسيحي النابض بالحياة على وجه الخصوص، نفسه اليوم في وضعٍ دقيق. علينا أن نبقى حذرين للغاية تجاه التغييرات التي تُعيد رسم معالم المنطقة وحدودها وشعوبها بسرعة. وعلى الرغم من أن الصورة العالمية ليست واضحةً تمامًا، لا يسعنا أن نبقى مكتوفي الأيدي في حالة انتظار".
ورأى أنه "في ظلّ التوترات الراهنة، أفضل ما يمكن للمسيحيين فعله هو تجنّب الانهيار بفعل التحولات الجذرية التي تُعيد تشكيل الشرق الأوسط". واعتبر أن "على لبنان أن يجد طريقه للخروج من هذه العاصفة، متجنّبا الانجرار إلى تحالفات جديدة ناشئة على حساب سيادته واستقراره".
وقال باسيل: "في المرحلة الراهنة، يقع على عاتق المجتمع المسيحي اللبناني مسؤولية الانخراط في مسار إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وبناء نظام قوي وخاضع للمساءلة. حينها فقط، سيتمكن المسيحيون اللبنانيون من التخفيف من مخاطر الصراعات الوشيكة بين الطوائف الإسلامية المتنافسة، التي تُؤججها القوى الإقليمية. عليهم أن يبنوا نموذجًا مضادًا للنموذج الذي يقدمه المتطرفون والمتشددون في المنطقة. نموذج مضاد قائم على التسامح والرحمة والحوار والبراغماتية، لا على التعصب والأوهام ورفض الآخر وتجريده من إنسانيته".
وأشار الى أن "لبنان ذات السيادة الكاملة، والذي تعافى من صدماته، والمنفتح على العالم من خلال دبلوماسيته وجاليته في الخارج، وغير المنحاز إلى أي من الكتل المتنافسة، يشكل رصيداً لمستقبل المنطقة".
وشدد على أن "المسيحيين في لبنان هم حجر الزاوية في الشرق الأوسط الذي سيبرز بعد انقضاء الاضطرابات، وهم ركيزة التقارب بين الدول والمجتمعات. وبتمكينهم في العمل السياسي والإداري في البلاد، فهم الضامنون لحرية العمل الاقتصادي واستقلال القضاء".
وقال باسيل: "غدًا، سيلعب المسيحيون اللبنانيون دور صانعي السلام في المنطقة بنجاح. سنبني على تراثنا، وسنبني على الخبرة المكتسبة في بناء ركائز التنوع والديمقراطية التي تدعم النموذج اللبناني. لقد توصلنا مع سائر الطوائف الوطنية إلى أن السلام هو مفتاحنا للاستقرار والازدهار والتقدم والتنمية. لعبنا دورًا اتحادياً في لبنان، ونحن مستعدون لتكراره في المنطقة. السلام هو المسار الذي يحثنا عليه عقلنا، إذ تُهدد الحروب وعدم الاستقرار وجودنا في المنطقة".
وأضاف: "غدًا، سيلعب المسيحيون اللبنانيون دورًا محوريًا في إرساء سلام دائم، يحترم الجميع، وفقًا لخطة السلام العربية التي أُقرت في بيروت. سيستغلون انفتاحهم لحشد جميع المتحاورين للاتفاق على أن السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف الحالية، وإلا ستواجه المنطقة باستمرار صراعات متجددة. غدًا، سيكون المسيحيون اللبنانيون فاعلين في سلام بين الحضارات والثقافات، سلام يجمع خصوم اليوم على طاولة واحدة. سلام حيث التسوية لا تعني التراجع إلى الوراء بل التحرك نحو الآخر. نحن المسيحيون اللبنانيون، في عالم متغير، نتوق إلى سلام يحمي هويتنا ويُمكّننا من مواصلة تعزيز قيمنا لسنوات وسنوات مقبلة في المنطقة التي ننتمي إليها".
أخبار لبنان
باسيل
المسيحيون
لبنان
الشرق الأوسط
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