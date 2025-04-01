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المديرية العامة للشؤون العقارية: أمانات السجل العقاريّ ستسلم أوامر القبض الجاهزة في هذه الأيام

أخبار لبنان
2025-04-01 | 09:45
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المديرية العامة للشؤون العقارية: أمانات السجل العقاريّ ستسلم أوامر القبض الجاهزة في هذه الأيام
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المديرية العامة للشؤون العقارية: أمانات السجل العقاريّ ستسلم أوامر القبض الجاهزة في هذه الأيام

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنّ أمانة السجل العقاريّ في بعبدا ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

 

كما ستسلّم سندات الملكية الجاهزة وطلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

 

كذلك أعلنت المديرية أنّ الأمانة ستستقبل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم ايام الخميس في 3 و10 و24 نيسان باستقبال معاملات جديدة. 

 

وأوضحا أنّ الأيام الباقية مخصّصة للعمل الإداريّ، فقط ولا تقبل المراجعات.

 

أمّا أمانة السجل العقاريّ في الشوف، فستقوم خلال شهر نيسان 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

 

كما ستسلّم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

وأمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

 

وأكّدت المديرية العامة أنّ الايام الباقية مخصصة للعمل الاداري فقط ولا تقبل المراجعات.

 

ولفتت إلى أنّ المكتب العقاريّ الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء في 8 و15 و29 نيسان وايام الخميس في 10 و29 نيسان 2025 باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

ويعتذر المكتب العقاريّ في عاليه عن استقبال معاملات جديدة خلال شهر نيسان 2025.

 

أمّا امانة السجل العقاريّ في المتن، فستقوم خلال شهر نيسان 2025 كل نهار خميس بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

وأمانة السجل العقاريّ في كسروان وجبيل ستقوم خلال شهر نيسان 2025 ايام الثلاثاء  والاربعاء والخميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

أمّا المكتب العقاري في جبيل فسيقوم خلال شهر نيسان 2025 كل نهار اثنين باستقبال معاملات جديدة وكل نهار خميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وباستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

وأشارت المديرية العامة إلى أنّ المكتب العقاريّ في كسروان سيقوم خلال شهر نيسان 2025 كل نهار ثلاثاء باستقبال معاملات جديدة.

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