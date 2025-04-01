عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في دار السكن في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اطلعه على أجواء زيارته الى مكة المكرمة ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.



كذلك، أطلع الرئيس عون الرئيس سلام على أجواء زيارته الى باريس واللقاءات التي عقدها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والاتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تناولت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق البحث بين الرئيسسين عون وسلام الى العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر اليوم وسبل مواجهة تداعياته.