أمين شرّي استنكر المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه... وهذا ما قاله للـLBCI

استنكر النائب أمين شرّي المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه.



وأكد للـLBCI أنه من دون الحاجة إلى ذرائع، قتل أكثر من ألف شخص منذ وقف إطلاق النار.