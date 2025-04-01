باسيل: حزب الله ضعف أمام إسرائيل لكنه لا يزال قويا في الداخل

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة أجراها خلال جولة له في هنغاريا، أن حزب الله ضعف أمام اسرائيل لكنه لا يزال قويا في الداخل.