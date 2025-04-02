الزين في مؤتمر في باريس عن الدبلوماسية العلمية

شاركت وزيرة البيئة تمارا الزين في "الحوار الوزاريّ العالميّ عن الدبلوماسية العلمية”، الذي انعقد في مقر اليونسكو في باريس تلبية لدعوة من منظمة اليونيسكو.

وشارك فيه وزراء وفود ورؤساءها من مختلف الدول الاعضاء في المنظمة.

وهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التفكير الدوليّ عن نهج جديد للدبلوماسية العلمية يتماشى مع حاجات المجتمعات الحديثة.

وتمحور النقاش حول تعزيز دور الدبلوماسية العلمية كأداة استراتيجية لضمان إدارة مستدامة وشفافة للموارد الطبيعية والعلمية على المستوى العالمي وتم التركيز على مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخيّ، فقدان التنوع البيولوجيّ، التلوث، والأمراض الناشئة، إضافة إلى قضايا حيوية مرتبطة بالغذاء، المياه، والطاقة.

والتقت الزين، جانبًا، مع مسؤولين من اليونيسكو ومع مندوب لبنان الدائم لدى منظمة اليونسكو السفير مصطفى أديب، للبحث عن دعم لمشاريع تعنى بالحفاظ على الإرث الطبيعي ولاسيما المحميات، إضافة الى المواقع المدرجة على لائحة اليونيسكو.