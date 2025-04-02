البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان

أعلن النائب فريد البستاني أنه تقدّم باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.



وكتب البستاني عبر حسابه على منصة "إكس": "استكمالاً للعمل الرقابي والتدقيقي في ملفات هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد والذي قمت به مع أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية، تقدّمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان".



وأوضح أن هذا القانون يعالج الثغرات في العلاقة بين وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات التأمين ويوفّر آليّة واضحة للمراقبة والإشراف بشفافية تامّة.



وقال البستاني: "نحن في لجنة الاقتصاد نراقب ونحاسب ونطرح الحلول القانونية ونقدّمها للتشريع".