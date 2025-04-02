البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان

استكمالاً للعمل الرقابي والتدقيقي في ملفات هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد والذي قمت به مع اعضاء لجنة الاقتصاد النيابية، تقدّمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان .
إن هذا القانون يعالج الثغرات في العلاقة بين وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 2, 2025
استكمالاً للعمل الرقابي والتدقيقي في ملفات هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد والذي قمت به مع اعضاء لجنة الاقتصاد النيابية، تقدّمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان .
إن هذا القانون يعالج الثغرات في العلاقة بين وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة…