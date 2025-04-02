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وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا

أخبار لبنان
2025-04-02 | 03:13
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وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
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وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا

اعتبر النائب وليد البعريني أن "التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات".

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات، نعم للتطبيع إذا كان يسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها، نعم للتطبيع اذا كان يمنح لبنان سلاما وازدهارا نفتقده منذ سنوات. نعم للتطبيع ولا لمعاندة المسارات العربية وعلى رأسها المسار الذي تقوده السعودية".
 

أخبار لبنان

وليد البعريني

التطبيع

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