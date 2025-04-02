وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا

التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات. نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات، نعم للتطبيع إذا كان يسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها، نعم للتطبيع اذا كان يمنح لبنان سلامًا وازدهارا نفتقده منذ سنوات. نعم للتطبيع ولا لمعاندة المسارات العربية وعلى رأسها المسار الذي تقوده السعودية. — Walid Baarini (@walid_baarini) April 2, 2025

اعتبر النائب وليد البعريني أن "التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات".وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات، نعم للتطبيع إذا كان يسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها، نعم للتطبيع اذا كان يمنح لبنان سلاما وازدهارا نفتقده منذ سنوات. نعم للتطبيع ولا لمعاندة المسارات العربية وعلى رأسها المسار الذي تقوده السعودية".