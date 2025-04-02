رجي شارك في جلسة للجنة الشؤون الخارجية... ومصادر معنية: المشاركة طبيعية فيجب الكفّ عن المناكفات

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في جلسة تعقدها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، في مجلس النواب، بدعوة من رئيس اللجنة النائب فادي علامة، للاطلاع منه على السياسة الخارجية للبنان ودور الدبلوماسية في مقاربة الاستحقاقات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفيما المشاركة طبيعية يوجبها اولا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة، استغربت مصادر معنية محاولة بعض المتضررين من هذا التعاون والساعين الى الاصطياد في الماء العكر الإيحاء بأن ثمة استدعاء اللجنة لرجي، علما ان الدعوة محددة مسبقًا بين علامة ورجي حينما زاره في ١٤ اذار .

ودعت من يقف خلف الإيحاء الى الكفّ عن المناكفات والانصراف الى البحث عن السبل الكفيلة بإعادة بناء دولة القانون والعدالة.