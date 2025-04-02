نورا جنبلاط شاركت وإدارة شركة "ترابة سبلين" في معايدة أطفال بيت اليتيم الدرزي في عبيه

إستضافت مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي"، في بلدة عبيه (الشحار الغربي) في قضاء عاليه، وبدعوة من إدارة شركة ترابة سبلين، السيدة نورا جنبلاط وأسرة شركة ترابة سبلين ممثلة بالمدير التنفيذي المهندس أديب الهاشم وعدد من الموظفين، في لقاء مع مجلس أمناء المؤسسة والقيمين عليها وأبناء وأطفال الدار، للتهنئة بعيد الفطر السعيد.



وقد رحبت المديرة التنفيذية لمؤسسة بيت اليتيم الدرزي، هند تلحوق النكدي بالسيدة جنبلاط والهاشم والوفد المرافق، مشددة على "العلاقة التاريخية التي تربط بيت اليتيم الدرزي وآل جنبلاط". وشكرت الهاشم وشركة ترابة سبلين على مبادرتها ووقوفها الى جانب المؤسسة والأبناء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، فيما وضعت جنبلاط والهاشم بصورة عمل بيت اليتيم الدرزي وتقديماته، وتاريخ تأسيسه على يد المؤسس عارف النكدي عام 1939.





وأكدت جنبلاط أهمية اللقاء، الذي يعقد بدعوة من الهاشم، مرحبة "بهذه الخطوة التي تعكس مدى الإهتمام بالمؤسسات الإنسانية، التي تعنى برعاية الأطفال"، مقدرة الجهود التي يقوم بها الهاشم في هذا المجال.



ونقلت تحيات الوزير السابق وليد جنبلاط الى الحضور، مؤكدة "التواصل الدائم ومتانة العلاقة التاريخية بين المختارة وبيت اليتيم الدرزي في عبيه"، منوهة بكل المبادرات التي تصب في خانة تنمية ونهوض مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه وغيره من المناطق .



وحرصت جنبلاط، على الإستماع من الأطفال على شؤونهم وشعورهم، لهذا اللقاء، للوقوف عند حاجاتهم وأوضاعهم. وأكدت جنبلاط أهمية اللقاء، الذي يعقد بدعوة من الهاشم، مرحبة "بهذه الخطوة التي تعكس مدى الإهتمام بالمؤسسات الإنسانية، التي تعنى برعاية الأطفال"، مقدرة الجهود التي يقوم بها الهاشم في هذا المجال.ونقلت تحيات الوزير السابق وليد جنبلاط الى الحضور، مؤكدة "التواصل الدائم ومتانة العلاقة التاريخية بين المختارة وبيت اليتيم الدرزي في عبيه"، منوهة بكل المبادرات التي تصب في خانة تنمية ونهوض مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه وغيره من المناطق .وحرصت جنبلاط، على الإستماع من الأطفال على شؤونهم وشعورهم، لهذا اللقاء، للوقوف عند حاجاتهم وأوضاعهم.