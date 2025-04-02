عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان، "أهمية القطاع الزراعي في نهضة الاقتصاد اللبناني".



وأشار الى أن الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج العربي.