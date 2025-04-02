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أبو فاعور: للبحث عن لغة وطنية مشتركة والوحدة خلف موقف الدولة

أخبار لبنان
2025-04-02 | 06:57
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أبو فاعور: للبحث عن لغة وطنية مشتركة والوحدة خلف موقف الدولة
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أبو فاعور: للبحث عن لغة وطنية مشتركة والوحدة خلف موقف الدولة

شدّد النائب وائل أبو فاعور على أن اللبنانيين ملزمون بالتعامل بمسؤولية وطنية مع هذه المرحلة السياسية ومخاطرها بالبحث عن لغة وطنية مشتركة والوحدة خلف موقف الدولة اللبنانية وأركانها ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في سعيهم لتحرير ما تبقى من اراض محتلة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية والالتزام باتفاق الهدنة وتفادي المزيد من الشروخات في البنيان الوطني.

ولفت أبو فاعور بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مع وزير الخارجية والمغتربين جو رجي، الى أن هذا الأمر يقتضي صياغة سياسة خارجية جامعة وواضحة في تشخيص المصلحة الوطنية وإظهار الحق اللبناني في علاقات لبنان الخارجية.

وقال: "من الجلي أن الاستباحة العسكرية الاسرائيلية ستستمر وتتصاعد، ومن الجلي أيضًا أن الضغوطات السياسية ستزداد مما سيخلق المزيد من التوترات الداخلية وربما يكون هذا أحد أهداف هذه الضغوطات".

وأضاف: "اننا كلبنانيين ومع إدراكنا لعمق خلافاتنا حول قضايا عدة أبرزها السبل الكفيلة ببسط سلطة الدولة كاملة فوق الأراضي اللبنانية كما نص اتفاق الطائف وكما تنص القرارات الدولية ذات الصلة والتي باتت ضرورة وطنية ملحة يقتضي الشروع بها".

أخبار لبنان

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