رجي أطلع لجنة الشؤون الخارجية على السياسة الخارجية للبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقر مجلس النواب لجنة الشؤون الخارجية النيابية في حضور رئيسها النائب فادي علامة وعدد من النواب الأعضاء، وأطلعهم على السياسة الخارجية للبنان ودور الدبلوماسية اللبنانية في مقاربة الاستحقاقات على الساحتين الإقليمية والدولية، وكان حوار صريح وشفاف وبناء.