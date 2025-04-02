درويش بحث مع منظمة المدن الفرنكوفونية التعاون لتنفيذ مشاريع إنمائية في بيروت

شارك رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش يرافقه رئيس لجنة التخطيط والأشغال في البلدية المهندس محمد سعيد فتحة في حفل توقيع إتفاقية التعاون بين منظمة المدن العربية ممثلة بالأمين العام المهندس عبد الرحمن عصفور ورئيسة منظمة المدن المتحدث باللغة الفرنسية "الفرنكوفونية" عمدة باريس آن هيدالغو، والذي أقيم في مدينة مارسيليا الفرنسية، بحضور الامين العام للمنظمة فريديريك فإليه، وحشد من رؤساء البلديات والمسؤولين المعنيين في الدول العربية والدول الفرنكوفونية.وقد أجرى درويش على هامش الحفل محادثات مع عدد من المشاركين، ولا سيما مع منظمة المدن الفرنكوفونية تمحورت حول دعم المنظمة لتنفيذ مشاريع انمائية في بيروت، حيث تم التوافق على اعداد حزمة من المشاريع الانمائية الملحة في بيروت مع دراسات الجدوى لها من قبل بلدية بيروت وعرضها على المنظمة لاختيار بعضها وذلك خلال زيارة الامين العام للبنان في شهر تشرين الاول المقبل.