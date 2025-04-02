تدابير سير الخميس على المسلك الغربي من أوتوستراد نهر ابراهيم

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الغربي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه جنوبًا) وذلك يوم غد الخميس 03-04-2025، اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا لغاية الساعة 14،00.



وستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة الطريق، وترك مسرب واحد للمرور.



ويرجى من المواطنين التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.