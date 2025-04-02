الراعي: الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين

أوضح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون أننا "هنأناه بالتعيينات وأكدنا له محبتنا وصلاتنا وتأييدنا له، وتقدمنا بدعوته إلى قداس الفصح في بكركي، وتحدثنا بالأمور العامة."



وأكد الراعي أنه "ضد ما يحصل من خروقات من جانب واحد لإتفاق وقف إطلاق النار والعمل الدبلوماسي، وهي تحرج لبنان والمجتمع الدولي،" مشيرًا إلى أن "الحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا، ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين."