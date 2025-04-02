الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات للرئيس سلام...
أخبار لبنان
2025-04-02 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة لقاءات للرئيس سلام...
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه في الأوضاع النقدية وفي ضرورة المضي قدماً في خطة الإصلاح.
كما استقبل الرئيس سلام رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان ادوارد غبريال وعرض معه تطورات الاوضاع في لبنان.
وعقد الرئيس سلام اجتماعات مع عدد من الوزراء حيث تابع معهم شؤون وزاراتهم، لا سيما مع وزير الاتّصالات شارل الحاج ووزير الخارجية يوسف رجي ووزير دفاع ميشال منسى، ووزير الثقافة غسان سلامة.
موظفو السراي
وكان الرئيس سلام قد استقبل موظفي رئاسة مجلس الوزراء في حضور الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذين قدموا التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد، وكانت مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بجهودهم.
النائب الصمد
كما التقى الرئيس سلام النائب جهاد الصمد وبحث معه الاوضاع العامة.
وفد الاساتذة المتعاقدين
كذلك استقبل وفدا من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عرض مطالبه والغبن اللاحق بهم نتيجة عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة قرار بتفرغهم، خصوصا ان دورهم أساسي في الجامعة، وابدى رئيس الحكومة تفهمه لمطالبهم واعدا بمتابعة الموضوع.
لجان الدفاع عن المستأجرين
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من لجان الدفاع عن المستأجرين حيث اكد أمامهم أنه التزاماً بنص الدستور ولا سيما المادة ٥٧ منه، فإن أي قانون يقره مجلس النواب ولم يصدر ضمن مهلة الشهر الدستورية يُعتبر نافذاً ووجب نشره، وبالتالي لا يمكن دستورياً التخلف عن نشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد إحالتها من مجلس النواب ووجود قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بذلك.
كما أوضح أن الحكومة ليست الجهة المعنية بإقرار القوانين، وأن القانون لا يُعدّل إلا بقانون، وبإمكان نائب واحد في المجلس النيابي التقدم باقتراح قانون لتعديل أي قانون ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وفد امن الدولة
والتقى الرئيس سلام وفدا من المديرية العامة لأمن الدولة برئاسة اللواء ادغار لاوندس وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.
أخبار لبنان
لقاءات
للرئيس
سلام...
التالي
محاولات دبلوماسية لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
يوم غد... تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر ابراهيم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-12
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
2025-03-12
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
0
أخبار لبنان
2025-02-27
سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
أخبار لبنان
2025-02-27
سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
0
أخبار لبنان
2025-02-13
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لسلام في السراي...
أخبار لبنان
2025-02-13
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لسلام في السراي...
0
أخبار لبنان
2025-01-31
سلسلة لقاءات للرئيس عون وبرقية تعزية إلى ترامب
أخبار لبنان
2025-01-31
سلسلة لقاءات للرئيس عون وبرقية تعزية إلى ترامب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:04
سلام يتصل بالشرع... ويعرب عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق
أخبار لبنان
15:04
سلام يتصل بالشرع... ويعرب عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:10
وزير المال أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها
أخبار لبنان
11:10
وزير المال أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01
غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01
غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام
0
أخبار دولية
14:28
البيت الأبيض: والتز لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية
أخبار دولية
14:28
البيت الأبيض: والتز لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية
0
أخبار دولية
14:17
باريس تعول على "تحقيق نتائج" ملموسة في التعاون مع الجزائر
أخبار دولية
14:17
باريس تعول على "تحقيق نتائج" ملموسة في التعاون مع الجزائر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب في معركة على التاريخ الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب في معركة على التاريخ الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب
0
أخبار دولية
13:23
موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي
أخبار دولية
13:23
موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
واشنطن تستكمل استعداداتها في تل أبيب لضربة محتملة لإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:17
واشنطن تستكمل استعداداتها في تل أبيب لضربة محتملة لإيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:10
إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب
أمن وقضاء
08:10
إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب
2
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
3
أخبار لبنان
03:13
وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
أخبار لبنان
03:13
وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
4
حال الطقس
03:05
طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...
حال الطقس
03:05
طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...
5
أخبار لبنان
05:51
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
05:51
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
6
أخبار لبنان
05:45
عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج
أخبار لبنان
05:45
عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج
7
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن
8
فنّ
03:42
العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
فنّ
03:42
العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More