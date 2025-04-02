وزير الزراعة يشكل اللجنة الوطنية للنبيذ والعرق والمشروبات الروحية برئاسة لحود

نظرًا لما يمثله قطاع النبيذ والمشروبات الكحولية في الاقتصاد اللبناني، وبهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق، والسياسات الضريبية، والتسويق، وحقوق الملكية الفكرية، والمؤشرات الجغرافية، وسلامة الغذاء، والسياسات الاجتماعية المتعلقة بالكحول، اصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قرارًا شكل بموجبه اللجنة الوطنية للنبيذ والعرق والمشروبات الروحية برئاسة مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.



وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ورئيس اتحاد مصنعي النبيذ UVL ورئيس نقابة منتجي الخمور والكحول والمشروبات الروحية ورئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ومدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة ورئيس مصلحة الصناعات الزراعية وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR ومعهد البحوث الصناعية وكليات الزراعة في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس الكسليك.



وحدد الوزير هاني في القرار الاهداف التالية لعمل اللجنة الوطنية:

• تنسيق الجهود بين جميع المعنيين بما يساهم في وضع القطاع على مستوى العالمية.

• الحفاظ على الامتثال للمعايير والقوانين والتشريعات النافذة.

• تقديم المشورة حول اولويات القطاع على المستوى الوطني والعالمي.

• الاشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع والاعمال البحثية المتعلقة بالنبيذ والعرق والمشروبات الكحولية.

• تحسين مفهوم انتاج المشروبات الكحولية في لبنان.

• التأكد من معاملة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية المستوردة اسوة بالمشروبات الكحولية المحلية في الدول التي تصدّر اليها؛

• الوصول إلى الأسواق الخارجية بحرية وعدالة.

• تطوير مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات المصنعة في لبنان.