سلام يتصل بالشرع... ويعرب عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع هنأه خلاله بحلول العيد وبتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.



وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.



كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريبًا إلى دمشق على رأس وفد وزاري بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.