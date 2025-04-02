الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج عرض ونديم الجميل لإطلاق الهيئة الناظمة للإتصالات تعزيزًا للشفافية والمنافسة
أخبار لبنان
2025-04-02 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحاج عرض ونديم الجميل لإطلاق الهيئة الناظمة للإتصالات تعزيزًا للشفافية والمنافسة
إستقبل وزير الاتصالات شارل الحاج النائب نديم الجميل في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على السّاحة المحلية.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق الهيئة الناظمة للاتصالات، وأهمية دورها في تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أخبار لبنان
ونديم
الجميل
لإطلاق
الهيئة
الناظمة
للإتصالات
تعزيزًا
للشفافية
والمنافسة
التالي
دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العراق
وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-27
وزير الإتصالات أرسل إلى وزير التنمية الإدارية توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات
أخبار لبنان
2025-03-27
وزير الإتصالات أرسل إلى وزير التنمية الإدارية توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات
0
أخبار لبنان
2025-03-26
وزير الطاقة: الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ وأشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية
أخبار لبنان
2025-03-26
وزير الطاقة: الهيئة النّاظمة طلبٌ اصلاحيّ وأشجع اللبنانيين المؤهلين على ارسال سيرهم الذاتية
0
أخبار لبنان
2025-03-15
نديم الجميل من معراب: لوجوب العمل سويًا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت
أخبار لبنان
2025-03-15
نديم الجميل من معراب: لوجوب العمل سويًا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت
0
أخبار لبنان
2025-02-16
نديم الجميل: الدولة هي الملجأ الوحيد للبيئة الشيعية وللبنانيين وليس الميليشيا التي قادتهم إلى الدمار والموت
أخبار لبنان
2025-02-16
نديم الجميل: الدولة هي الملجأ الوحيد للبيئة الشيعية وللبنانيين وليس الميليشيا التي قادتهم إلى الدمار والموت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:26
الجيش: إزالة عوائق هندسية وإغلاق طريق بعد فتحها من قبل العدو الإسرائيلي
أمن وقضاء
04:26
الجيش: إزالة عوائق هندسية وإغلاق طريق بعد فتحها من قبل العدو الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
04:16
الرئيس عون زار المديريتين العامتين لقوى الامن والامن العام: ادعوكم الى إعادة الهيبة الى قوى الامن
أخبار لبنان
04:16
الرئيس عون زار المديريتين العامتين لقوى الامن والامن العام: ادعوكم الى إعادة الهيبة الى قوى الامن
0
أخبار لبنان
03:26
قرار للصّدي لتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بـ"الطاقة الشمسية"
أخبار لبنان
03:26
قرار للصّدي لتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بـ"الطاقة الشمسية"
0
حال الطقس
02:45
استقرار جويّ واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
حال الطقس
02:45
استقرار جويّ واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
0
أخبار دولية
2025-03-02
بتسلئيل سموطريتش يرى أن تعليق إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة "خطوة بالاتجاه الصحيح"
أخبار دولية
2025-03-02
بتسلئيل سموطريتش يرى أن تعليق إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة "خطوة بالاتجاه الصحيح"
0
آخر الأخبار
12:40
جلسة لمجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في السراي الحكومي لبحث جدول الأعمال
آخر الأخبار
12:40
جلسة لمجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في السراي الحكومي لبحث جدول الأعمال
0
خبر عاجل
2025-03-28
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث
خبر عاجل
2025-03-28
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:43
تفاصيل العدوان الاسرائيلي الليلي على سوريا...
أخبار دولية
02:43
تفاصيل العدوان الاسرائيلي الليلي على سوريا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب في معركة على التاريخ الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب في معركة على التاريخ الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب
0
أخبار دولية
13:23
موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي
أخبار دولية
13:23
موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:10
إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب
أمن وقضاء
08:10
إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب
2
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 3-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 3-4-2025
4
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
فنّ
15:14
بعد تعثرها على المسرح في أمستردام... زيارة من نجوى كرم للسيدة التي ساعدتها (فيديو)
فنّ
15:14
بعد تعثرها على المسرح في أمستردام... زيارة من نجوى كرم للسيدة التي ساعدتها (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:51
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
05:51
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
7
أخبار لبنان
05:45
عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج
أخبار لبنان
05:45
عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج
8
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More