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الرئيس عون زار المديريتين العامتين لقوى الامن والامن العام: ادعوكم الى إعادة الهيبة الى قوى الامن
أخبار لبنان
2025-04-03 | 04:16
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الرئيس عون زار المديريتين العامتين لقوى الامن والامن العام: ادعوكم الى إعادة الهيبة الى قوى الامن
أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الناس تنتظر من المؤسسات الأمنية تحقيق إنجازات، مشيرا الى أن المطلوب من هذه المؤسسات تنفيذ مهامها بأخلاقية، من دون التأثر بأي ضغط سياسي او تدخلات طائفية او مذهبية.
وقال الرئيس عون في خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم الى مديريتي قوى الامن الداخلي والامن العام: "كونوا سفراء لدى الطوائف والسياسيين وليس العكس، حققوا مصلحة قوى الامن والبلد، وانا كفيل بحمايتكم اذا ما حصل أي تدخل، ولا تكونوا مرتهنين لاحد، حققوا مصلحة لبنان فقط، ونفذوا القوانين".
وأضاف: "تعب الشعب، وهو يستأهل منا التضحية من اجله، ولدينا فرصة كبيرة جداً علينا استغلالها على كل المستويات، وعلينا ان نظهر للناس اننا ناضجون لبناء الدولة وسنبنيها."
وأشار الى أن البلد يرتاح عندما يكون الوضع الأمني مستتباً، وعندها يتعزز الاقتصاد وليس العكس.
وقال الرئيس عون من مقر المديرية العامة لقوى الامن: "ادرك تماماً مدى الهيبة التي كانت تتمتع بها هذه المؤسسة، وادعوكم الى إعادة هذه الهيبة الى ما كانت عليه، فممنوع السماح بالمساس بها، فهذه مسؤوليتكم، ولا نرغب في إعادة المراحل التي شهدناها اخيراً".
وأضاف: "المطلوب منكم تنفيذ مهامكم بأخلاقية، من دون التأثر بأي ضغط سياسي او تدخلات طائفية او مذهبية، كونوا سفراء قوى الامن لدى الطوائف والسياسيين وليس العكس، حققوا مصلحة قوى الامن والبلد، وانا كفيل بحمايتكم اذا ما حصل أي تدخل،لان كرامتكم على المحك. ولا اقبل، كما انتم ايضاً، ان تكونوا مرتهنين لاحد، حققوا مصلحة لبنان فقط، ونفذوا القوانين".
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