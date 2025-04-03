مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان بشأن الاستحصال على إفادات نفي الملكية

وقّع وزير المالية ياسين جابر ورئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان انطوان حبيب، مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والمصرف تقضي بالربط الالكتروني بين المصرف ودوائر الشؤون العقارية للاستحصال على إفادات نفي الملكية.



وجرى التوقيع في مكتب وزير المالية بحضور مدير المالية العام ومدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي وأعضاء من مجلس إدارة المصرف.



ولفت حبيب الى أن المذكرة ستمّكن المصرف من الاستحصال على إفادة نفي ملكية للمقترض الكترونياً وسريعاً ودون أي مقابل مادي، ما يسّهل عملية الاقتراض.



ورداً على سؤال عن إجراءات أخرى مطلوبة من الدوائر العقارية، قال حبيب: "هناك الإفادة العقارية وهذه بالإمكان الاستحصال عليها عبر الخدمة الالكترونية الــ Online للدوائر العقارية مباشرة من قبل المقترض أو من شركات تحويل الأموال لتسيير إجراءات القرض على أن يتم الاستحصال عليها رسمياً في ما بعد".



وأشار حبيب إلى أن اللقاء مع الوزير جابر كان مناسبة لعرض المشاريع التي حققها المصرف من ضمن أهدافه سواء مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو مع صندوق أبو ظبي للتتمية، وكذلك مع صندوق قطر للتنمية التي سيزورها حبيب ما بين 13 و17 من نيسان الجاري للبحث في القروض المعروضة من قبل الصندوق القطري ومصرف الإسكان.