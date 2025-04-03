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شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ"حزب الله" اللبنانيّ

أخبار لبنان
2025-04-03 | 05:48
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شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ&quot;حزب الله&quot; اللبنانيّ
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شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ"حزب الله" اللبنانيّ

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ"حزب الله" اللبنانيّ.

وقالت إنّ التحقيقات خلصت إلى قيامهما بأنشطة خارج البلاد وداخلها.
 
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، القبض على رجل يبلغ 39 عامًا في شمال العاصمة، للاشتباه في "انتمائه لجماعة محظورة وتحضيره لأعمال إرهابية وضلوعه في تمويل هذا الغرض".
 
وأُلقي القبض على رجل ثان يبلغ 35 عامًا في غرب لندن للاشتباه في عضويته بجماعة محظورة.
 
وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب دومينيك ميرفي: "إنّ التحقيقات لا تزال جارية ولكن لدي أمل في أن تظهر تلك الاعتقالات أننا سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص نشتبه في ضلوعه في عمل إرهابي بغض النظر عما إذا كان نشاطه يتركز هنا في بريطانيا أو في مكان آخر".

وأوضحت الشرطة أنّ التحقيق يتعلق بـ"حزب الله" اللبنانيّ المحظورة في بريطانيا منذ 2019 حينما صنفتها البلاد جماعة إرهابية.

وأشارت إلى عدم وجود تهديد مباشر للجمهور.

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