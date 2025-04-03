الراعي: حان الوقت لعقد مؤتمر وطني ولا خوف من صدام بين الجيش و"حزب الله"

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الوقت قد حان لتوحيد السلاح في لبنان، لافتا الى أن الجيش في حاجة الى تقوية وأن المطلوب دعمه من الدول.

كما شدّد الراعي في خلال استقباله مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي في بكركي، على أن الوقت حان لعقد مؤتمر وطني من أجل تنقية الذاكرة، معتبراً أن المشكلة سببها ولاءات البعض للخارج، لافتًا الى أن الصداقة مع الخارج شيء لكن الولاء شيء آخر، وأنه يجب أن يكون ولاء جميع اللبنانيين لوطنهم.



وأشار الى أنه ليس بسهولة يمكن نزع السلاح، لافتا الى أن نزعه يتطلب وقتا وأنه يجب الوصلو الى ذلك.



وعن "التطبيع" مع اسرائيل، قال الراعي: "التطبيع ليس وقته الان، وهناك أمور كثيرة يجب تطبيقها مثل ترسيم الحدود وتسليم السلاح".



ونقل البطريرك ارتياحه للقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية، مؤكدا "ان الرئيس عون يتحصن بثقة داخلية ودولية وكذلك الحكومة وهذا ما يعطينا الامل، ان هناك من سيساعد لبنان".



ورأى الراعي "ان الواقع اليوم تغير عما كان عليه في السابق وأن الاوضاع تسير نحو الافضل، وألا خوف من صدام بين الجيش وحزب الله.



وردا على سؤال حول الانقسامات المسيحية، قال: "الوضع ليس متأزما الى هذا الحد"، داعيًا الشباب المسيحي الى الانخراط في مؤسسات الدولة وأجهزتها العسكرية والامنية.