التطورات الامنية بين المفتي دريان ووزير الدفاع...

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الدفاع الوطنيّ ميشال منسى، للبحث في المستجدات على الساحة اللبنانية.



كما استقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو الذي قدم له التهاني بحلول عيد الفطر وتم تداولا في الشؤون العامة.



والتقى سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة الذي اطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في السعودية.