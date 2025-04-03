مصلحة الاقتصاد جنوبًا جالت على مصانع ومعامل غذائية

واصلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها على المصانع والمعامل الغذائية الكبيرة الكائنة ضمن نطاقها الجغرافيّ.



وكشفت على مصانع غذائية، لإنتاج البطاطا النصف جاهزة للقلي والبطاطا (تشيبس) وذلك في بلدتي انصارية والبابلية للتثبت من سلامة خط الانتاج وتواريخ المواد الاولية وطريقة التخزين.



كما كشفت على ثلاثة معامل، لإنتاج الطحينة في منطقة الغازية المدينة الصناعية.



وسُحب عينات منها لإجراء الفحص الجرثوميّ، ليبنى على الشيء مقتضاه.



وفي سياق آخر، كانت جولة للمصلحة على الملاحم في بلدة العباسية برفقة المراقب الصحيّ في بلدية صور وسُطّر محضر ضبط في حق ملحمة، بعد ان تبين وجود لحوم مبردة دون الاعلان عنها".