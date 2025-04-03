ميقاتي: دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية خطوة مهمة لتفعيل العمل البلديّ والانمائيّ

اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنّ دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جولتها الاولى في الرابع من شهر أيار المقبل خطوة مهمة لتفعيل العمل البلدي والانمائيّ.



وتمنّى أن تتم الانتخابات في اجواء هادئة والا تحصل تطورات أمنية تعرقل حصولها.



وعن موقفه من انتخابات بلدية طرابلس، قال: "لقد علمتنا التجارب السابقة أنّ التعاطي مع الانتخابات البلدية مختلف عن الانتخابات النيابية، وأن التعاطي السياسيّ في الانتخابات البلدية، ولا سيما في تشكيل اللوائح، أمر مضر لأنه ينقل الخلافات السياسية إلى المجلس البلديّ ويدخل العمل البلديّ في تجاذبات ينبغي ان يكون في منأى عنها".



ولفت إلى أنّ طرابلس بحاجة اليوم، واكثر من اي وقت مضى، الى نهضة انمائية شاملة وورشة عمل على الصعد كافة.



ودعا القوى والقيادات السياسية إلى عدم التدخل في تشكيل اللوائح أو تسمية المرشحين الى هذه الانتخابات.



كما دعا إلى ترك الحرية لجميع الطامحين للترشح لكي يشكلوا لوائح متجانسة تعكس رؤيتهم لخير طرابلس والميناء واتحاد بلديات الفيحاء.



وقال: "ليتنافسوا في ما بينهم على تقديم الافضل لمدينتهم وكل من يتقدم بترشيحه اجتمع معه على حب مدينته وحرصه على انمائها ونهضتها".