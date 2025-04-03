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رجي أمام وفد أوروبيّ: لإلزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف هجماتها وانتهاكاتها
أخبار لبنان
2025-04-03 | 08:48
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رجي أمام وفد أوروبيّ: لإلزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف هجماتها وانتهاكاتها
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الاوروبيّ.
وضمّ الوفد سفيرة الاتحاد الأوروبيّ لدى لبنان ساندرا دو وال.
وأجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبيّ.
وأكد رجّي للوفد الأوروبيّ "رفض لبنان الشديد لعدوان اسرائيل المستمر عليه واعتداءاتها اليومية في الجنوب واستهدافها المتجدد للعاصمة بيروت".
وجدد مطالبة الاتحاد الاوروبيّ والمجتمع الدوليّ بـ"ممارسة أقسى الضغوط على اسرائيل لالزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام باعلان وقف الاعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتطرق اللقاء كذلك الى مسألة النزوح السوريّ في لبنان، التي أخذت حيّزًا كبيرًا من المحادثات، في ظل تأكيد الوزير رجّي "ضرورة إطلاق مسار عودتهم السريعة الى سوريا وتهيئة الأرضية لهذه العودة".
وتمنّى على الاتحاد الأوروبيّ "إعادة النظر في مقاربته لهذه القضية بعد المتغيّرات الكبيرة التي حصلت في سوريا".
وبحث الوزير رجّي مع الوفد الأوروبيّ في ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي بدأ لبنان القيام بها، مجدداً عزم الحكومة اللبنانية على السير بهذه الاصلاحات.
كما تم البحث في سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والدفع بالعلاقات الثنائية.
وأكّد رجّي "تعاون لبنان مع الاتحاد لتطوير الميثاق الجديد للمتوسط الذي يهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجيّ بين المفوضية الأوروبية ودول جنوب المتوسط وشرقه".
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