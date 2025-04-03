السيد بعد لقائها جابر: الوزير متجاوب في رفع ميزانية الخدمات المقدمة من وزارة الشؤون

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، "أنّ وزير المالية ياسين جابر متجاوب إلى حد كبير في رفع ميزانية الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة ولمراكز الرعاية الاجتماعية".



وكشفت عن "جهوزية لضم حوالى خمسين ألف أسرة الى برنامج "أمان" من الأسر اللبنانية النازحة جراء العدوان الإسرائيليّ على لبنان كمرحلة أولى من البرنامج الذي يتوقع أن ترتفع ميزانيته في المرحلة المقبلة".



وقالت:"إنّ الاجتماع كان مجديًا للغاية وقد خصص للشأن الاجتماعيّ وتحدثنا عن موضوع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وبرنامج أمان الذي يساعد في تقليص نسبة الفقر، وعن أهمية رفع ميزانية هذه البرامج في موازنة العام 2026".



وأوضحت "أنّ برنامج أمان، الذي تمول الدولة اللبنانية جزءا منه والباقي من تمويل خارجي قائم وسنسعى كدولة رفع نسبة تمويله من الموازنة الجديدة وهذا ما تضمنه البيان الوزاريّ حيال زيادة الانفاق على الشأن الاجتماعي، وأكد عليه وزير المالية الذي يعمل لكي تكون الموازنة الجدية إصلاحية".



وأشارت السيد إلى "أنّ برنامج أمان يطال 800 ألف شخص لبناني ما يعني أنّ هناك ضخًا في الاقتصاد يساوي /20/ مليون دولار أميركيّ شهريًا ما يشكل 1 في المئة من الناتج المحليّ.