الرئيس عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع عربيد...وصدور مراسيم تعيين وترقية أعضاء المجلس العسكري

صدرت بعد ظهر اليوم، سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته في 27 آذار الماضي. وقد قضى المرسوم الرقم 105 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن فادي مخول مفتشا عاما في وزارة الدفاع الوطني، والمرسوم 106 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن محمد الأمين مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني والمرسوم 107 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن يوسف حداد عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. كما صدر المرسوم 108 الذي قضى بترقية العمداء حداد ومخول والأمين إلى رتبة لواء.



وحملت المراسيم الأربعة تواقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى.



عربيد



إلى ذلك، استقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد الذي أطلعه على عمل المجلس، كما تطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل معالجتها.



