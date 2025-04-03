مرقص إطلع من وفد منظمة العفو الدولية على إنتهاكات وثقتها بحق حرية الصحافيين وأكد متابعتها

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفدًا من منظمة العفو الدولية، ضم نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستين بيكرلي ومسؤولة الحملات المعنية بالملف اللبناني ريتا وهبي.



وحضر اللقاء النائب السابق غسان مخيبر الذي يعمل على اقتراح قانون الإعلام.



واطلع وزير الإعلام من الوفد على أبرز الانتهاكات التي سجلتها المنظمة ووثقتها بحق حرية الصحافيين، وأكد متابعتها وإيلاءها العناية اللازمة.