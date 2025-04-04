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الزين تحضّر لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات وتعرض تصوّرها لتعافي البحر اللبناني
أخبار لبنان
2025-04-04 | 02:27
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الزين تحضّر لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات وتعرض تصوّرها لتعافي البحر اللبناني
إلتقت وزيرة البيئة تمارا الزين، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في حزيران المقبل، السيد أوليفيه بوافر دارفور، الذي سمّاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سفيراً خاصاً للقطبين والشؤون البحرية، للبحث في مشاركة لبنان على أعلى المستويات.
وقد تمحور النقاش حول ضرورة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار، التي تعنى بمعالجة الأزمة الثلاثية للبحار والتي تتمثل في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
عرضت الزين تصوّرها لتعافي البحر اللبناني الذي يتعرض للتدهور بسبب عوامل طبيعية عدة بالإضافة إلى الأنشطة البشرية مما يؤثر سلباً على الحياة البحرية ويقوّض المجتمعات الساحلية ويضرّ بصحة المواطنين.
وأكدت أن "هذا التصوّر ينطلق من معالجة الأسباب قبل النتائج، وعبر كل القطاعات المرتبطة بالبحر بدءاً من البيئة ومروراً بالإقتصاد الأزرق، السياحة، النقل، وغيرها"، مشددة على ضرورة دعم فرنسا والأمم المتحدة للمبادرات اللبنانية في هذا الإطار.
واتفق الطرفان على التنسيق الوثيق لضمان أكبر استفادة ممكنة للبنان من مقررات مؤتمر حزيران ومن أي صندوق تمويلي قد يُنشأ للمساهمة في معالجة التحديات البحرية.
أخبار لبنان
تمارا الزين
مؤتمر
الأمم المتحدة
المحيطات
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