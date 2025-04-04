المكتب الاعلامي لسلام: استهداف صيدا أو أي منطقة أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية

أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان، أن استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار ١٧٠١ ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية.



وبحسب البيان، فإن الرئيس سلام يشدد على وجوب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية، مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية.