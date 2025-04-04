رجي قدم تصريحا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار وزير الخارجية يوسف رجي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان، والتقى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والأعضاء، ثم قدم تصريحا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.