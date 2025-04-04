وزير العدل قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قدم وزير العدل عادل نصار وعملاً بقانون الإثراء غير المشروع، تصريحا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان.