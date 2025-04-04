أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية من المستوى الثاني المخصص للتدريب على القيادة

اختتمت أكاديمية بشير الجميل دورتها الثانية من المستوى الثاني المخصص للتدريب على القيادة.



وقد استمرت الدورة على مدى شهرين ونصف، وقد شملت ١١ مادة صممت لتناسب رؤية الأكاديمية في تنشئة وبناء قيادات الغد.



ومن خلال المستوى الأول والمستوى الثاني، تلتزم الأكاديمية برؤيتها التي دائماً ما تبرهنها بواسطة الدورات والمحاضرات التي تعقدها وهي الحِوَار والمقاومة، والالتزام بالعمل السياسي والوطني السيادي ضمن منهجية وأخلاقيات البشير، بحسب ما جاء في بيان لأكاديمية بشير الجميل.